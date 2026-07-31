Die Dürre könnte unseren Einkauf wieder verteuern

Seit einem Monat kauft Österreich billiger ein – zumindest auf dem Papier. Mit 1. Juli senkte die Koalition die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wie Brot, Butter, Eier und Gemüse von zehn auf 4,9 Prozent. Doch Ernteeinbußen könnten zu neuen Preissteigerungen führen und die Politik neu unter Druck setzen.