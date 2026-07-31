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3000 Glocken rufen uns: Kinder sterben an Hunger

Österreich
31.07.2026 17:20
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Wer hingehört hat, hat heute Nachmittag Glocken gehört: Insgesamt 3000 waren es österreichweit, die um 15 Uhr geläutet haben. Und wer genauer hingehört hat, hat auch ihren Aufruf vernommen: Der Hunger in der Welt ist groß – dabei müsste er gar nicht sein. Was passiert, während wir genüsslich unser Eis schlecken?

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An Hunger stirbt man leise. Erschreckend leise zumeist. Man stellt sich einen Hungertod häufig so richtig dramatisch vor, für alle sicht- und hörbar. Doch in Wahrheit passiert bei länger anhaltendem Nahrungsmangel eines: Betroffene werden in der Regel immer schwächer. Zuerst wird die Müdigkeit immer stärker, die Energie geht einem aus; Apathie, Teilnahmslosigkeit.

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