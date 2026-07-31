3000 Glocken rufen uns: Kinder sterben an Hunger

Wer hingehört hat, hat heute Nachmittag Glocken gehört: Insgesamt 3000 waren es österreichweit, die um 15 Uhr geläutet haben. Und wer genauer hingehört hat, hat auch ihren Aufruf vernommen: Der Hunger in der Welt ist groß – dabei müsste er gar nicht sein. Was passiert, während wir genüsslich unser Eis schlecken?