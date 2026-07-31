Es muss nicht immer der Köpfler in den Pool sein

Abtauchen und aufatmen – danach sehnen sich alle, wenn das Thermometer über die 35-Grad-Marke klettert. Und im weiten Land bieten sich ausreichend Gelegenheiten dazu. Seen, Naturbadeplätze und Bäder sind ideale Orte, um der Hitze zu entfliehen – ein paar „Krone“-Tipps.