Rechtsextremer 14-Jähriger: „Geht um Gewalttaten“

Interesse für „White-Supremacy-Bewegung“

Diesmal nicht im Namen des IS, wie es bei Jugendlichen erschreckenderweise so oft der Fall ist. Laut ersten Ermittlungsergebnissen soll der Tiroler Interesse an der „White-Supremacy-Bewegung“ bezeugt haben. Dabei wird der Grundsatz verfolgt, dass besonders weiße Männer eine bestimmte Überlegenheit genießen. Eine Bewegung geprägt von Rassismus, oftmals gepaart mit Antisemitismus. In Chats soll sich der 14-Jährige mit einem schwedischen Gleichgesinnten über rechtsextremistische Terrorpläne ausgetauscht haben.