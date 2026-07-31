Waldbrände bedrohen Hotels an Italiens Adriaküste

Lage in Frankreich und Spanien entspannt sich

Unterdessen hat sich die Lage in Frankreich und Spanien entspannt. Tausende Evakuierte konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren. „Man kann davon ausgehen, dass das Schlimmste hinter uns liegt“, sagte Spaniens Innenminister Laurent Nuñez. Man müsse aber wachsam bleiben. In der französischen Region Bordeaux waren am Donnerstagabend noch zwei Brandherde auf der Halbinsel Cap Ferret und südlich des Orts Lacanau aktiv. Weitere Brände brachte die Feuerwehr unter Kontrolle.