Deutscher (60) stürzt mit Fahrrad auf Wanderweg

Weg musste freigeschnitten werden

Während der Notarzt den Verunfallten versorgte, musste die Bergrettung mittels Motorsäge einen Weg zum Ufer freischneiden. „Ansonsten hätten wir den Mann wegen des unwegsamen Geländes nicht zum Ufer tragen können“, so die Bergrettung. Denn dort wartete das Boot der FF Millstatt für den Transport. Schließlich wurde der Mann dorthin von den Einsatzkräften mit einer Schaufeltrage gebracht. Von dort aus ging es weiter zum Strandbad Millstatt, wo er in den Hubschrauber umgeladen wurde und schließlich in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden konnte.