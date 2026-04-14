Ruby Rose wirft Katy Perry sexuellen Übergriff vor

Shitstorm auch für Perrys Partner

Nicht die einzige Diskussion, der sich ihr Management stellen muss. Bei ihrem Besuch am Coachella-Festival wurde ein Schnappschuss publik, auf dem sich Perry verliebt mit ihrem Partner Justin Trudeau zeigt. Auf dem Bild ebenfalls zu sehen: rote Plastiktrinkbecher. Nun werfen viele Trudeau Heuchelei vor. Als kanadischer Premierminister hatte er sich nämlich für ein Verbot von Einwegplastik eingesetzt.