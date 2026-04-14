Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Rücksichtslose Lügen“

Ruby Rose wirft Katy Perry sexuellen Übergriff vor

Society International
14.04.2026 08:46
Katy Perry sieht sich mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert, die Ruby Rose (kleines Bild) ...
Katy Perry sieht sich mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert, die Ruby Rose (kleines Bild) gegen sie erhebt.(Bild: APA/Ian West/PA via AP/AP, Krone KREATIV)
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Sängerin Katy Perry (41, „I Kissed a Girl“) wird von der australischen Schauspielerin Ruby Rose (40) beschuldigt, ihr gegenüber vor mehr als 20 Jahren sexuell übergriffig geworden zu sein. Perrys Management sprach von „gefährlichen, rücksichtslosen Lügen“. 

0 Kommentare

In der Stellungnahme heißt es außerdem, es sei bekannt, dass Rose in sozialen Medien schwerwiegende öffentliche Anschuldigungen gegen verschiedene Personen erheben würde.

„Interessiert mich einen Dreck“
Rose hatte auf der Social-Media-Plattform Threads auf einen Artikel über Justin Biebers Auftritt am Coachella reagiert. Darin hatte sich die Sängerin über dessen Auftritt geäußert. Rose kommentierte: „Katy Perry hat mich im Spice Market Nightclub in Melbourne sexuell angegriffen. Es interessiert mich einen Dreck, was sie denkt.“

Ruby Rose (40) auf einem Archivfoto
Ruby Rose (40) auf einem Archivfoto(Bild: AP/Evan Agostini)

„Zwei Jahrzehnte geschwiegen“
Fast zwei Jahrzehnte habe sie gebraucht, um dies öffentlich auszusprechen, sei sie doch erst in ihren „frühen Zwanzigern“ gewesen. Dies zeige, wie stark die Auswirkungen von Trauma und sexueller Gewalt sein könnten. Der Kommentar ging daraufhin viral. Perrys Sprecherteam sah sich gezwungen, auf die Anschuldigungen zu reagieren.

Shitstorm auch für Perrys Partner
Nicht die einzige Diskussion, der sich ihr Management stellen muss. Bei ihrem Besuch am Coachella-Festival wurde ein Schnappschuss publik, auf dem sich Perry verliebt mit ihrem Partner Justin Trudeau zeigt. Auf dem Bild ebenfalls zu sehen: rote Plastiktrinkbecher. Nun werfen viele Trudeau Heuchelei vor. Als kanadischer Premierminister hatte er sich nämlich für ein Verbot von Einwegplastik eingesetzt.

Lesen Sie auch:
Die Stars geizten beim Coachella-Festival an diesem Wochenende defintiv nicht mit ihren Reizen.
Busen, Blitzer, Party
Hot, hotter, Coachella: So sexy feierten die Stars
13.04.2026
„Super nett“
Trudeau-Sohn: Papa ist glücklich mit Katy Perry
09.04.2026

Perry und der frühere Ex-Premier hatten im vergangenen Jahr ihre Beziehung öffentlich gemacht. Die Sängerin war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen. Die beiden haben eine Tochter.

Rose lebt seit ihrem dreizehnten Lebensjahr offen lesbisch. Sie spielte in der TV-Serie „Orange Is The New Black“ und in Filmen wie „John Wick: Kapitel 2“, „Pitch Perfect 3“ und „Meg“ mit.

Im Zusammenhang mit ihrer Rolle in Batwoman hatte sie 2021 schwere Anschuldigungen gegen Beteiligte der Produktion erhoben. Damals sprach sie von unsicheren Arbeitsbedingungen, Machtmissbrauch sowie einem toxischen Umfeld.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
14.04.2026 08:46
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
716.310 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
180.684 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Außenpolitik
US-Kriegsschiffe durchqueren Straße von Hormuz
106.004 mal gelesen
Die Meerenge Straße von Hormuz
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
8174 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2134 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1396 mal kommentiert
Mehr Society International
Umstyling-Frust
Amira Aly: „Ich glaube wirklich, ich bereue es“
„Rücksichtslose Lügen“
Ruby Rose wirft Katy Perry sexuellen Übergriff vor
Bewegender Grund
Nicole Kidman will Sterbebegleiterin werden
An Copacabana
Kurz vor Shakira-Konzert Sprengsatz entdeckt
Kein Karriere-Aus!
Die Ärzte treten 2027 gleich zweimal in Wien auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf