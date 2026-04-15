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Nach Ruby-Rose-Vorwurf

Australische Polizei ermittelt gegen Katy Perry

Society International
15.04.2026 09:53
Die Polizei von Melbourne ermittelt jetzt gegen Katy Perry. Grund dafür sind Vorwürfe eines ...
Die Polizei von Melbourne ermittelt jetzt gegen Katy Perry. Grund dafür sind Vorwürfe eines angeblichen sexuellen Übergriffs der Schauspielerin Ruby Rose, der sich 2010 zugetragen haben soll.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Neilson Barnard)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Vorwürfen der Schauspielerin Ruby Rose ermitteln die australischen Behörden gegen Katy Perry wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs. 

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Es gehe um einen mutmaßlichen sexuellen Übergriff im Jahr 2010 in der australischen Metropole Melbourne, teilte die Polizei des Bundesstaates Victoria am Mittwoch mit. Die Polizei erklärte, wegen der laufenden Ermittlungen sei es „unangemessen“, Details zu dem Fall zu nennen. 

„Rücksichtslose Lügen“
Perry wies die Vorwürfe in einer Erklärung gegenüber dem Branchenmagazin „Variety“ zurück. „Die von Ruby Rose in den sozialen Medien verbreiteten Anschuldigungen sind nicht nur rundweg falsch, es sind gefährliche, rücksichtslose Lügen“, hieß es darin.

Schauspielerin Ruby Rose machte Katy Perry schwere Vorwürfe, die diese umgehend zurückwies. ...
Schauspielerin Ruby Rose machte Katy Perry schwere Vorwürfe, die diese umgehend zurückwies. Jetzt ermittelt die australische Polizei gegen die Sängerin.(Bild: AP/Evan Agostini)

Zudem wurde in der Erklärung hervorgehoben, dass Rose immer wieder „in den sozialen Medien ernste Anschuldigungen gegen diverse Personen erhebt – Anschuldigungen, die wiederholt von den Genannten zurückgewiesen wurden“. Dieses wiederkehrende Verhalten der australischen Schauspielerin, die insbesondere durch die Gefängnis-Serie „Orange is the New Black“ bekannt ist, sei „gut dokumentiert“.

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Perry wurde mit Hits wie „I Kissed a Girl“, „Hot n Cold“ und „Roar“ zum Star. Zuletzt war sie wegen ihrer Beziehung zu dem früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau in den Schlagzeilen.

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