Australische Polizei ermittelt gegen Katy Perry

Zudem wurde in der Erklärung hervorgehoben, dass Rose immer wieder „in den sozialen Medien ernste Anschuldigungen gegen diverse Personen erhebt – Anschuldigungen, die wiederholt von den Genannten zurückgewiesen wurden“. Dieses wiederkehrende Verhalten der australischen Schauspielerin, die insbesondere durch die Gefängnis-Serie „Orange is the New Black“ bekannt ist, sei „gut dokumentiert“.