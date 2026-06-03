Kylie Jenner verzaubert sogar das Insel-Paradies!

Think pink im Urlaubsparadies! Reality-Queen Kylie Jenner bringt das türkisfarbene Meer der Turks- und Caicosinseln zum Kochen. Pünktlich zum romantischen Sonnenuntergang am Traumstrand warf sich die 28-Jährige in Pose und zog absolut alle Blicke auf sich. Der Grund: ein Hauch von Nichts in Knallrosa!
Diese Kurven sind einfach kriminell gut! In einem ultra-knappen pinken Bikini-Oberteil, dem passenden Slip und einem winzigen Mikro-Röckchen setzte die Beauty-Unternehmerin ihre berühmten Vorzüge absolut makellos in Szene.
Für ihre Millionen Follower gab es kein Halten mehr, als Kylie die heißen Schnappschüsse direkt auf Instagram feuerte. Die Kommentarspalten? Explodierten förmlich vor Begeisterung! Der Post bekam über 2 Millionen Likes!
Luxus-Ausflug mit der Girl-Gang!
Die Kosmetik-Milliardärin ist allerdings nicht nur zum Vergnügen im Liegestuhl unterwegs. Kylie weilt derzeit für ein Event ihrer erfolgreichen Make-up-Marke auf der Karibikinsel. Doch die Arbeit wurde schnell zur Nebensache, denn im Schlepptau hatte sie ihre besten Freundinnen Stassie Karanikolaou und Yris Palmer, mit denen sie am Strand um die Wette strahlte.
Reisen wie eine Königin! Wer so hart arbeitet, darf auch standesgemäß entspannen. Ihre hochkarätige Crew flog die Jung-Unternehmerin kurzerhand mit ihrem privaten Luxus-Flieger „Kylie Air“ auf die exklusive Inselgruppe. Platzprobleme oder nervige Boarding-Schlangen? Fehlanzeige! Wenn die Jenner-Sisters reisen, dann nur First Class.
Die perfekte Kulisse für das perfekte Foto! Am Zielort angekommen, bezog die Truppe eine atemberaubende Mega-Villa direkt am glitzernden Sandstrand. Abgeschirmt von neugierigen Blicken und Paparazzi konnte Kylie hier völlig ungestört das tun, was sie am besten kann: Hunderte heißer Fotos schießen, und das süße Leben in vollen Zügen genießen!
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