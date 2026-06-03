Kylie Jenner verzaubert sogar das Insel-Paradies!

Luxus-Ausflug mit der Girl-Gang!

Die Kosmetik-Milliardärin ist allerdings nicht nur zum Vergnügen im Liegestuhl unterwegs. Kylie weilt derzeit für ein Event ihrer erfolgreichen Make-up-Marke auf der Karibikinsel. Doch die Arbeit wurde schnell zur Nebensache, denn im Schlepptau hatte sie ihre besten Freundinnen Stassie Karanikolaou und Yris Palmer, mit denen sie am Strand um die Wette strahlte.