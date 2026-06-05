In Rammbock-Manier in Auslage von Waffengeschäft

Einbruchalarm am späten Donnerstagabend in St. Anton am Arlberg in Tirol: Ein zunächst unbekannter Täter donnerte in bewährter Rammbock-Manier mit einem Pkw gegen die Auslage eines Waffengeschäfts und plünderte anschließend eine Vitrine im Schauraum. Die Polizei konnte im Zuge einer Fahndung einen Verdächtigen fassen – von der Beute fehlte aber jede Spur. Unklar ist auch, ob es noch Komplizen gab.