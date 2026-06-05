In Rammbock-Manier in Auslage von Waffengeschäft

Einbruchalarm am späten Donnerstagabend in St. Anton am Arlberg in Tirol: Ein zunächst unbekannter Täter donnerte in bewährter Rammbock-Manier mit einem Pkw gegen die Auslage eines Waffengeschäfts und plünderte anschließend eine Vitrine im Schauraum. Die Polizei konnte im Zuge einer Fahndung einen Verdächtigen fassen – von der Beute fehlte aber jede Spur. Unklar ist auch, ob es noch Komplizen gab.
Gegen 23 Uhr wurde durch den Einbruch in das Waffengeschäft in St. Anton automatisch Alarm ausgelöst. Eine Streife der örtlichen Polizeiinspektion war rasch vor Ort – und entdeckte sofort eine zertrümmerte Scheibe beim Laden.
Scheibe mit Auto zertrümmert
„Die Scheibe ging zu Bruch, indem mit einem Fahrzeug dagegen gefahren wurde“, heißt es vonseiten der Ermittler. Aus einer Vitrine im Schauraum des Geschäfts seien mehrere Waffen gestohlen worden.
Bei der anschließenden Fahndung konnte eine männliche Person mit dem Tatfahrzeug angehalten und festgenommen werden.
Die Ermittler
Festnahme bei der Fahndung
Die Polizei leitete sofort eine Fahndung in die Wege. Im Zuge des Einsatzes konnte schließlich tatsächlich ein Verdächtiger mit dem mutmaßlichen Tatfahrzeug ausgeforscht und festgenommen werden, so die Ermittler.
Rätsel um Verbleib der Waffen
Mysteriös: Das Diebesgut – also die Waffen – konnte nicht aufgefunden werden. Von der Beute fehlt also noch jede Spur. Details zur Identität des Verdächtigen gab die Polizei noch nicht bekannt. Unklar ist bislang offenbar auch noch, ob es beim Einbruch Komplizen gab. Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.