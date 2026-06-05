Explosionsalarm im Keller: Raststation evakuiert

Die gesamte Raststation wurde evakuiert, vor Ort befindliche Personen sammelten sich auf einem Parkplatz. Die Feuerwehren Kammern und Seitz, sprengstoffkundige Polizisten, Gefahrenstoff-Experten sowie das Arbeitsinspektorat nahmen die Lokalität in Augenschein und führten erste Erhebungen durch, die mittlerweile durch Brandermittler des Landeskriminalamts übernommen wurden. Der genaue Hintergrund für den gefährlichen Zwischenfall ist noch nicht bekannt, die Raststation bleibt bis auf Weiteres geschlossen.