Explosionsalarm im Keller: Raststation evakuiert

Schwer verletzt wurden am Donnerstag zwei Mitarbeiter der Raststation Kammern auf der Pyhrnautobahn (A9) in der Obersteiermark. Im Keller des Restaurants war es zu einer Verpuffung gekommen – zunächst war von einer Explosion die Rede. Die beiden Ungarn erlitten schwere Verbrennungen, die Raststation ist gesperrt.
Der Vorfall ereignete sich kurz vor 15.30 Uhr am Feiertag, wie die Polizei Freitagfrüh bestätigte. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten herbei, die Rede war von einer Explosion in der Raststätte.
Mitarbeiter mit Verbrennungen an Gliedmaßen ins Spital geflogen
Wie sich vor Ort herausstellte, waren die beiden Männer im Alter von 20 bzw. 21 Jahren durch eine Verpuffung im Keller schwer verletzt worden. Sie wiesen Verbrennungen an den Extremitäten auf. Ein anwesender Arzt und das Rote Kreuz leisteten Erste Hilfe, beide Opfer wurden im Anschluss per Hubschrauber ins LKH Graz geflogen.
Die gesamte Raststation wurde evakuiert, vor Ort befindliche Personen sammelten sich auf einem Parkplatz. Die Feuerwehren Kammern und Seitz, sprengstoffkundige Polizisten, Gefahrenstoff-Experten sowie das Arbeitsinspektorat nahmen die Lokalität in Augenschein und führten erste Erhebungen durch, die mittlerweile durch Brandermittler des Landeskriminalamts übernommen wurden. Der genaue Hintergrund für den gefährlichen Zwischenfall ist noch nicht bekannt, die Raststation bleibt bis auf Weiteres geschlossen.
Lkw-Brand im Gleinalmtunnel
Viel zu tun hatten die Einsatzkräfte und Sachverständigen auch Freitagfrüh auf der Pyhrnautobahn (A9): Im Frühverkehr hatte ein Lkw im Gleinalmtunnel zu brennen begonnen, es kam zu starker Rauchentwicklung. Der Tunnel musste in beiden Richtungen gesperrt, der Verkehr über die S35 umgeleitet werden.
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