„Achtung!“ Deutsche nach Frankreich-Pleite gewarnt

Große Überraschung wenige Tage vor dem WM-Auftakt: Die Franzosen mussten sich am Donnerstag in einem Testspiel in Nantes der Elfenbeinküste mit 1:2 geschlagen geben. Frankreich trifft bei der WM-Endrunde in der Gruppe I auf Norwegen, Senegal und Irak. Die Elfenbeinküste spielt in der Gruppe E gegen Ecuador, Curacao und Deutschland.