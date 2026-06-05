„Achtung!“ Deutsche nach Frankreich-Pleite gewarnt

„Achtung, Deutschland!“ So titelt die deutsche „Bild“ in fetten Lettern. Nach der sensationellen Frankreich-Pleite im WM-Testspiel gegen die Elfenbeinküste sind auch unsere Nachbarn gewarnt.
Große Überraschung wenige Tage vor dem WM-Auftakt: Die Franzosen mussten sich am Donnerstag in einem Testspiel in Nantes der Elfenbeinküste mit 1:2 geschlagen geben. Frankreich trifft bei der WM-Endrunde in der Gruppe I auf Norwegen, Senegal und Irak. Die Elfenbeinküste spielt in der Gruppe E gegen Ecuador, Curacao und Deutschland.
Der überraschende Sieg der Afrikaner sei eine „klare Warnung an Deutschland“, schreibt die „Bild“. Die DFB-Elf trifft in der zweiten Gruppenpartie am 20. Juni (22 Uhr) auf die Elfenbeinküste. Zuvor steht für die Deutschen noch das Auftaktspiel am 14. Juni (19 Uhr) gegen Underdog Curacao auf dem Programm
Doue und Diallo drehen Partie
Rayan Cherki brachte am Donnerstag die davor neun Spiele in Folge ungeschlagenen Franzosen kurz vor der Pause in Führung (45.). Nach Seitenwechsel schlugen aber noch Guela Doue (53.) und Amad Diallo (84.) zu.
Franzosen unter Druck
Am Montag testet das Starensemble von Frankreichs Teamchef Didier Deschamps noch in Lille gegen Nordirland. Dann muss ein Sieg her, sonst herrscht beim Titelfavoriten bereits vor der ersten WM-Partie viel Unruhe ...
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