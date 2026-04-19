Jenny (14) had almost killed someone before

Jenny (name changed) speaks little and seems subdued. She sits almost motionless on the bed in her video-monitored high-security cell for most of the day—staring at a wall with her eyes wide open. Only when guards or psychologists come to her does she seem to briefly awaken from her lethargy; she then answers—hesitantly, in a soft voice—the questions posed to her. Only to sink back into her own absurd world immediately afterward.