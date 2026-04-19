Der Papa ist bei Marathon-Mädchen immer im Kopf

Ukraine-Flüchtling und SK-Vöest-Gewichtheberin Veronika Honcharova kämpft heute bei der Gewichtheber-Europameisterschaft auch für ihren Vater, der Tag für Tag an der Kriegsfront im Einsatz ist. Nachdem sie ihren Papa drei Jahre nicht gesehen hatte, gab es zu Weihnachten ein emotionales Wiedersehen.
Sie ist die wohl meistbeschäftigte Gewichtheberin Österreichs: Die 18-jährige Veronika Honcharova stemmt in der Bundesliga nicht nur für den SK Vöest, sondern bestreitet allein 2026 mit ihrem heutigen Wettkampf bei der EM in Georgien, der U20-Weltmeisterschaft in Ägypten und der U20-Europameisterschaft in Albanien drei hochkarätige internationale Highlights.
Aufpassen auf Veronika
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