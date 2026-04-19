Der Papa ist bei Marathon-Mädchen immer im Kopf

Sie ist die wohl meistbeschäftigte Gewichtheberin Österreichs: Die 18-jährige Veronika Honcharova stemmt in der Bundesliga nicht nur für den SK Vöest, sondern bestreitet allein 2026 mit ihrem heutigen Wettkampf bei der EM in Georgien, der U20-Weltmeisterschaft in Ägypten und der U20-Europameisterschaft in Albanien drei hochkarätige internationale Highlights.

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