Jugendlicher verlor bei Wanderung die Orientierung

Handyakku war fast leer

Nach dem Eintreffen bei der Ruine trennte sich der 17-Jährige aus unerklärlichen Gründen von der Gruppe, um eigenständig einen Weg zu suchen. Die drei Kinder traten anschließend den Abstieg ins Tal an und erreichten ihre Wohnorte wohlbehalten. Bei drohendem Einbruch der Dunkelheit gegen 19.20 Uhr verlor der 17-Jährige die Orientierung im unwegsamen Gelände. Da sich der Akkustand seines Mobiltelefons dem Ende näherte, setzte er trotz fehlender SIM-Karte einen Notruf ab.