Land wird Wildwuchs an Zweitwohnsitzen nicht Herr

Nur in Vorbehaltsgebieten kein Rückgang

Sie haben zunächst selbst die Daten der Statistik Austria durchforstet. Ergebnis: „Exakt dort, wo es keine neuen geben dürfte, weil es schon zu viele sind, entstehen die allermeisten Zweitdomizile. Das ist komplett absurd“, sagt Landtagsabgeordneter Rudi Hemetsberger. Durch eine Anfragebeantwortung von Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) fühlt er sich bestätigt. Denn während demnach landesweit – also in allen Gemeinden – die Zahl von Wohneinheiten mit Zweitwohnsitzen zwischen 2021 und 2024 um 18,2 Prozent zurückgegangen ist, bleibt sie in den Vorbehaltsgemeinden konstant hoch. Im Bezirk Vöcklabruck ist sie in diesem Zeitraum sogar angestiegen.