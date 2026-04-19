Was mit unseren Posts auf Facebook und Co passiert

Was der Nutzer wohl nicht ahnte: Sein Beitrag landete nicht nur auf den Smartphones seiner Freunde, sondern auch in den Forschungsdaten von Bernd Resch. „Wir analysieren Milliarden von öffentlich verfügbaren Postings in Sozialen Medien“, erklärt der Gründungsprofessor der Linzer Digitaluni bei der „Krone“-Veranstaltungsreihe zum Thema Künstliche Intelligenz (siehe Infokasten unten). Durch die Analyse der Postings mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) können die Forscher dann feststellen, wo auf der Welt gerade eine Krise, etwa ein Erdbeben oder, wie in Hallein, ein Hochwasser ausbricht. „Wir bekommen einen Einblick in eine Situation, ohne dort zu sein, und das in Echtzeit“, sagt der Uni-Professor.