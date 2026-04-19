62 Athleten laufen in Wien für den guten Zweck

Spenden für Therapiewoche

„Die Mutter einer Betroffenen hat MPS Austria 1985 gegründet, ich habe 1999 übernommen. Auch eine meiner Töchter ist erkrankt“, erklärt Michaela Weigl (63) aus Scharten, wo sich auch der Vereinssitz befindet. „Wir sind ein kleiner Verein, die Krankheit ist sehr selten. Heuer haben wir 62 Läufer am Start, so viele wie noch nie“, freut sich die Geschäftsführerin. Die Läufer sammeln Spenden für die sommerliche Therapiewoche des Vereins und treten in Vereins-Outfits beim heutigen Vienna City Marathon an, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.