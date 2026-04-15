Im Trump-Clinch: So politisch ist Papst Leo XIV.

Dass Papst Leo XIV. mit US-Präsident Donald Trump und dessen Vize JD Vance heftig im Clinch liegt, ist keine Überraschung. Auch wenn er im Stil dezent agiert, so besitzt der US-Pontifex klare politische Überzeugungen, die er vehement verteidigt. Wofür Leo steht und wie sich seine Positionen geformt haben, verrät Krone+.