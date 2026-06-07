Auto durchbrach Geländer und landete im Bachbett

Drei Feuerwehren standen Samstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall in Hallstatt (OÖ) im Einsatz. Ein Pkw hatte ein Brückengeländer durchstoßen und war voll besetzt im darunterliegenden Bachbett gelandet.
Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Samstag gegen 20.30 Uhr in Hallstatt im Bereich Gosauzwang. Ein voll besetzter Pkw hatte das dortige Brückengeländer durchstoßen und war im Bachbett des Gosaubaches gelandet.
Fahrzeug lag auf der Seite
Nachkommende Verkehrsteilnehmer setzten sofort einen Notruf ab und ein Großaufgebot an Rettungskräften, Polizisten und Feuerwehrleuten eilte zur Unfallstelle. Sie fanden das Fahrzeug auf der Seite liegend vor und begannen unmittelbar mit der Bergung der Insassen.
Fünf Verletzte
Über eine Leiter gelangten die Verletzten über die Ufermauer, wo sie den Rettungskräften übergeben wurden. Vier leicht und eine schwer verletzte Person wurden nach der Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert. Das Unfallwrack wurde mittels Kran geborgen und dem Abschleppdienst übergeben.
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