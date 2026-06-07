Auto durchbrach Geländer und landete im Bachbett

Fünf Verletzte

Über eine Leiter gelangten die Verletzten über die Ufermauer, wo sie den Rettungskräften übergeben wurden. Vier leicht und eine schwer verletzte Person wurden nach der Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert. Das Unfallwrack wurde mittels Kran geborgen und dem Abschleppdienst übergeben.