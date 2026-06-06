Riesenschaden durch Panne beim Unkraut-Abbrennen

Der 36-Jähriger war am Samstag gegen 14.35 Uhr bei seiner Hauszufahrt in Mitterkirchen im Machland mit dem Abflammen von Unkraut beschäftigt. Als der Mühlviertler etwa zehn Meter vom Grundstück seines 50-jährigen Nachbars entfernt war, kam es laut seinen Angaben plötzlich zu einem Windstoß, wodurch Funken in die Thujenhecke des 50-Jährigen geweht wurden. Diese fing sofort Feuer.