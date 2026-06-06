Riesenschaden durch Panne beim Unkraut-Abbrennen

Eigentlich sollte nur das Unkraut weg. Aber beim Abflämmen ging etwas schief und jetzt muss ein Mühlviertler seiner Versicherung erklären, dass bei zwei Nachbarn gröberer Schaden entstanden ist. Und Schuld war ja eigentlich der Wind.
Der 36-Jähriger war am Samstag gegen 14.35 Uhr bei seiner Hauszufahrt in Mitterkirchen im Machland mit dem Abflammen von Unkraut beschäftigt. Als der Mühlviertler etwa zehn Meter vom Grundstück seines 50-jährigen Nachbars entfernt war, kam es laut seinen Angaben plötzlich zu einem Windstoß, wodurch Funken in die Thujenhecke des 50-Jährigen geweht wurden. Diese fing sofort Feuer.
Fassade, Dach und PV-Anlage beschädigt
Löschversuche mit dem Gartenschlauch blieben erfolglos. Die durch den 36-Jährigen alarmierte Feuerwehr – es rückten drei Wehren aus – konnte den Brand rasch löschen. Neben der Hecke wurden auch die Fassade und das Dach in Mitleidenschaft gezogen. Zudem wurde durch den Funkenflug die Photovoltaikanlage bei einem weiteren Nachbarn beschädigt.
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