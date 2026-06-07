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Helm getragen

4-Jährige bei Radtour mit ihren Eltern verletzt

Oberösterreich
07.06.2026 11:00
Nach der Erstversorgung kam das Kleinkind ins Spital.
Nach der Erstversorgung kam das Kleinkind ins Spital.(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Schmerzvoll endete eine Radtour einer Familie in Mettmach: Ein vierjähriges Mädchen kam auf einem Güterweg auf das Bankett, stürzte und verletzte sich schwer.

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Den Samstag nutzte eine Familie aus Mettmach für einen Ausflug mit dem Fahrrad. Das vierjährige Mädchen war gemeinsam mit seinen Eltern auf einem Güterweg im Heimatort unterwegs, als es mit dem Rad aufs unbefestigte Bankett geriet.

Ins Krankenhaus eingeliefert
Das Kleinkind stürzte und erlitt trotz Helm Kopfverletzungen und Blessuren am ganzen Körper. Sofort eilten die Eltern zu Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde die unbestimmten Grades Verletzte ins Krankenhaus Ried gebracht.

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