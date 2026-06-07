4-Jährige bei Radtour mit ihren Eltern verletzt

Schmerzvoll endete eine Radtour einer Familie in Mettmach: Ein vierjähriges Mädchen kam auf einem Güterweg auf das Bankett, stürzte und verletzte sich schwer.
Den Samstag nutzte eine Familie aus Mettmach für einen Ausflug mit dem Fahrrad. Das vierjährige Mädchen war gemeinsam mit seinen Eltern auf einem Güterweg im Heimatort unterwegs, als es mit dem Rad aufs unbefestigte Bankett geriet.
Ins Krankenhaus eingeliefert
Das Kleinkind stürzte und erlitt trotz Helm Kopfverletzungen und Blessuren am ganzen Körper. Sofort eilten die Eltern zu Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde die unbestimmten Grades Verletzte ins Krankenhaus Ried gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.