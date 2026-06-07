Mit Quad auf Hinterrädern durch 30er-Zone gerast

Mit 83 km/h ist am Samstagabend in Oberösterreich ein 32-jähriger Quad-Lenker durch eine 30er-Zone gefahren – und das nur auf den Hinterrädern.
Eine Polizeistreife nahm im Welser Stadtteil Vogelweide die Verfolgung auf und hielt ihn wenig später an. Der Raser aus Ungarn hatte weder einen Führerschein noch andere Papiere bei sich.
Anzeige wird erstattet
Die Beamten hoben eine Sicherheitsleistung ein und werden Anzeige erstatten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.