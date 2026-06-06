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Demos in Linz:

Randale zwischen Rechten und Linken verhindert

Oberösterreich
06.06.2026 19:34
Die Polizei begleitete alle vier Demos in Linz und verhinderte eine Eskalation
Die Polizei begleitete alle vier Demos in Linz und verhinderte eine Eskalation(Bild: FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das hätte auch anders ausgehen können! Vier Demos waren am Samstagnachmittag in Linz unterwegs – einmal von einer rechten und dreimal von linken Gruppierungen. Trotz Polizeiaufgebots kamen sich die Gegner einmal viel zu nahe und nur knapp konnte eine Eskalation verhindert werden.

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Gegen 14 Uhr war die angemeldete Demo einer rechten Gruppierung vom Hauptbahnhof gestartet – die zehn Personen wurden von der Polizei begleitet. Es blieb auch ruhig, als es über die Landstraße Richtung Taubenmarkt ging.

Zwei Demos aufgelöst
Doch hatten linke Gruppierungen von diesem Marsch Wind bekommen und drei Gegendemos mit insgesamt etwa 100 Teilnehmern auf die Beine gestellt. Zwei davon wurden von der Polizei, die versuchte, ein Aufeinandertreffen zu verhindern, aufgelöst, doch die Teilnehmer waren noch in der Innenstadt unterwegs.

Störaktionen
Beim Schillerpark begegneten sich dann schließlich Rechte und Linke und es kam zu Störaktionen der angemeldeten Demonstration. Kurzfristig sah es so aus, als könnte die Lage außer Kontrolle geraten, doch die Polizeikräfte konnten die Kontrahenten erfolgreich trennen und eine Randale verhindern.

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Weitere Provokationen verhindert
Beim Taubenmarkt angekommen, löste sich die rechte Gruppe auf, die Polizei eskortierte die Teilnehmer aller Demos noch, bis alle außer Sicht- und Reichweite des gegnerischen Lagers waren und verhinderte so weitere Provokationen. Es gibt mehrere Anzeigen wegen „Störung der öffentlichen Ordnung“.

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