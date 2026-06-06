Randale zwischen Rechten und Linken verhindert

Zwei Demos aufgelöst

Doch hatten linke Gruppierungen von diesem Marsch Wind bekommen und drei Gegendemos mit insgesamt etwa 100 Teilnehmern auf die Beine gestellt. Zwei davon wurden von der Polizei, die versuchte, ein Aufeinandertreffen zu verhindern, aufgelöst, doch die Teilnehmer waren noch in der Innenstadt unterwegs.