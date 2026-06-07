Neuer Chef: „Die Lenzing wird wieder profitabel“

Die Zahlen sind tiefrot: Seit 2022 schreibt die Lenzing – der Leitbetrieb aus der gleichnamigen Gemeinde stellt Fasern für Textilien her – Verluste. Im Vorjahr lag das Minus bei 135 Millionen Euro. Weshalb er das Unternehmen in dieser Krise übernommen hat? Weil es eine „spannende Herausforderung“ sei, die Lenzing wieder zum Erfolg zu führen, sagt Georg Kasperkovitz in seinem ersten Interview als Vorstandschef.