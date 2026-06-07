„Ich bin der Silbereisen unter den Opernsängern“

Alle lachen über diesen lustigen Bayer: In Graz feierte Kabarettist Martin Frank die Premiere seiner selbstironischen Geschichten über den Alltagswahnsinn – mit Furcht vor dem Coming-out und mit Vorfreude auf das Singen an der Wiener Staatsoper.
Es ist eine Verbindung, die auf den ersten Blick überraschen mag, auf den zweiten aber absolut goldrichtig wirkt: Martin Frank, der Shootingstar des bayerischen Kabaretts, zieht es immer wieder über die Grenze nach Österreich und ganz besonders gerne in die Steiermark.
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