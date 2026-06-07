Wenn der Spitzenkandidat gleich von 17 Fotos lacht

Gibt es eine dritte Auflage von Schwarz-Grün in OÖ?

Das alles hat sich aber mittlerweile gelegt. Kaineder hat mächtig Lust und arbeitet im Hintergrund daran, den Wählern eine Alternative für Schwarz-Blau einzureden. Er glaubt daran, mit der ÖVP und Landeshauptmann Thomas Stelzer noch einmal eine Koalition eingehen zu können, wie es die Schwarzen mit Josef Pühringer und Rudi Anschober an der Spitze schon zweimal getan haben. Er wirbt für diese Idee, auch wenn heute noch keiner sagen kann, wer bei der Wahl im Herbst 2027 als Nummer 1 über die Siegerlinie geht. Vielleicht gibt es ja dann einen Landeshauptmann Manfred Haimbuchner (FPÖ), was für die Grünen sicher nicht einfacher werden würde.