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Personalengpass

Neuer Leiter für Linzer Kinderonkologie gesucht

Oberösterreich
07.06.2026 11:20
In der Onkologie der Linzer Kinderklinik sind Stellen frei
In der Onkologie der Linzer Kinderklinik sind Stellen frei(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

„Hoffentlich sagt der Neue nicht auch wieder ab“ – in der Linzer Kinderklinik ist seit längerem der Chefposten auf der Onkologie zu haben, doch bisher klappte es nicht mit der Postenbesetzung. Schon im Vorjahr war von einem „herausfordernden Personalengpass“ die Rede gewesen.  

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Vier Planstellen für Fachärzte sind vorgesehen, tatsächlich aber nur – je nach Rechenweise – zwei bis knapp drei davon tatsächlich besetzt. Der permanente Personalmangel hat konkrete Folgen: nicht nur, dass das bestehende Team bis zur Erschöpfung arbeitet, es müssen auch Spezialfälle ausgelagert werden.

Zitat Icon

Wir sind in sehr guten Gesprächen zur Besetzung der Leitungsfunktion und sehen gleichzeitig, mit welch hohem Engagement unser Team täglich arbeitet. 

Wolfgang Högler, Vorstand der Linzer Kinderklinik

Bild: KUK

Das sagt das Kepler Universitätsklinikum dazu
„Für die Leitungsfunktion der Kinderonkologie befinden wir uns gemeinsam mit der Medizinischen Fakultät in intensiven und weit gediehenen Berufungsverhandlungen mit einem äußerst qualifizierten und attraktiven Bewerber. Diese Gespräche stimmen uns sehr zuversichtlich, zeitnah eine nachhaltige und zukunftsweisende personelle Lösung erreichen zu können.“

Grundsätzlich sei das klare Ziel ein Ausbau der Versorgung, im Neubau des Kinderzentrums sei eine erweiterte kinderonkologische Station geplant.

Doch wie sieht es derzeit tatsächlich aus? 
„Die überwiegende Mehrheit der rund 50 bis 60 neu erkrankten Kinder pro Jahr kann selbstverständlich weiterhin in Linz behandelt werden“, sagt das KUK. „Lediglich in wenigen besonders komplexen Einzelfällen – das betrifft aktuell zwei Kinder -, erfolgt eine Zuweisung an spezialisierte Zentren in Wien und Salzburg.“ Das sei üblich. Ob der heiß ersehnte „Wunderwuzzi“ wirklich kommt und dann das in den Seilen hängende Team mit neuen Kräften aufbauen kann, wird sich zeigen. Denn die Mediziner können sich die Jobs aussuchen, auch deutsche Spitäler suchen Ärzte. 

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