Neuer Leiter für Linzer Kinderonkologie gesucht

Doch wie sieht es derzeit tatsächlich aus?

„Die überwiegende Mehrheit der rund 50 bis 60 neu erkrankten Kinder pro Jahr kann selbstverständlich weiterhin in Linz behandelt werden“, sagt das KUK. „Lediglich in wenigen besonders komplexen Einzelfällen – das betrifft aktuell zwei Kinder -, erfolgt eine Zuweisung an spezialisierte Zentren in Wien und Salzburg.“ Das sei üblich. Ob der heiß ersehnte „Wunderwuzzi“ wirklich kommt und dann das in den Seilen hängende Team mit neuen Kräften aufbauen kann, wird sich zeigen. Denn die Mediziner können sich die Jobs aussuchen, auch deutsche Spitäler suchen Ärzte.