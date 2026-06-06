Franz Josef Altenburg: Die Werkstatt lebt weiter

Er hat die Keramikkunst neu definiert

Seine Baukörper, Türme, Gerüste, Herrgottswinkel oder Blöcke gelten heute als besondere Ausformung der Minimal Art. Er entwickelte Monumentalität, obwohl seine Skulpturen gar nicht hoch waren. Zeit seines Lebens stellte er in großen Museen wie dem MAK Wien aus. Seit seinem Tod steht die Werkstatt, die sich in Breitenschützing, Bezirk Vöcklabruck, befindet, still.