Doppelt so schnell wie erlaubt: Auto beschlagnahmt

„Ich geb' Gas, ich will Spaß“, dürfte sich ein 18-jähriger Türke aus Dietach gedacht haben, als er in der Nacht zum Samstag in Leonding mit 145 km/h durch eine 70-er Zone gerast war. Zu seinem Pech führten zeitgleich zwei Streifen der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich in diesem Bereich eine Schwerpunktkontrolle auf die Tuning- und Raserszene durch.