Doppelt so schnell wie erlaubt: Auto beschlagnahmt

Bei einer Schwerpunktkontrolle ging der Polizei ein 18-jähriger Bleifuß aus Dietach (OÖ) ins Netz. Der junge Lenker war mit dem BMW eines Familienangehörigen unterwegs, als er in einer 70er-Zone mit 145 km/h geblitzt wurde.
„Ich geb' Gas, ich will Spaß“, dürfte sich ein 18-jähriger Türke aus Dietach gedacht haben, als er in der Nacht zum Samstag in Leonding mit 145 km/h durch eine 70-er Zone gerast war. Zu seinem Pech führten zeitgleich zwei Streifen der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich in diesem Bereich eine Schwerpunktkontrolle auf die Tuning- und Raserszene durch.
Auto vorläufig beschlagnahmt
Dem 18-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft der Wagen vorläufig beschlagnahmt. Der BMW 4401 x-drive war nicht auf den jungen Lenker zugelassen, sondern dürfte einem Familienangehörigen gehören.
Neben zwei weiteren Führerscheinabnahmen wurden in dieser Nacht noch bei einem Pkw aufgrund eines technischen Mangels die Kennzeichen abgenommen.
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