Lenker (34) mit drei Promille am Steuer erwischt

Ab drei Promille besteht eigentlich Lebensgefahr durch eine Alkoholvergiftung, und der Körper reagiert mit Lähmungserscheinungen und Kreislaufversagen. Doch ein Innviertler war mit 3,22 Promille sogar noch mit dem Auto unterwegs.
Einer Polizeistreife fiel am Samstag gegen 23.45 Uhr in St. Aegidi ein Auto auf, das in Schlagenlinien unterwegs war. Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug und nahmen die Nachfahrt auf.
Zehn Halbe Bier getrunken
Kurz darauf konnte der 34-jährige Autolenker angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Ein Alkotest beim Ortsansässigen ergab den unglaublichen Wert von 3,22 Promille. Er gab gegenüber der Polizei an, zehn Halbe Bier getrunken zu haben. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.