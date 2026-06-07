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Lenker (34) mit drei Promille am Steuer erwischt

Oberösterreich
07.06.2026 15:00
Der Alkomattest ergab den unglaublichen Wert von 3,22 Promille.
Der Alkomattest ergab den unglaublichen Wert von 3,22 Promille.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ab drei Promille besteht eigentlich Lebensgefahr durch eine Alkoholvergiftung, und der Körper reagiert mit Lähmungserscheinungen und Kreislaufversagen. Doch ein Innviertler war mit 3,22 Promille sogar noch mit dem Auto unterwegs.

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Einer Polizeistreife fiel am Samstag gegen 23.45 Uhr in St. Aegidi ein Auto auf, das in Schlagenlinien unterwegs war. Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug und nahmen die Nachfahrt auf.

Zehn Halbe Bier getrunken
Kurz darauf konnte der 34-jährige Autolenker angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Ein Alkotest beim Ortsansässigen ergab den unglaublichen Wert von 3,22 Promille. Er gab gegenüber der Polizei an, zehn Halbe Bier getrunken zu haben. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. 

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