Lenker (34) mit drei Promille am Steuer erwischt

Zehn Halbe Bier getrunken

Kurz darauf konnte der 34-jährige Autolenker angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Ein Alkotest beim Ortsansässigen ergab den unglaublichen Wert von 3,22 Promille. Er gab gegenüber der Polizei an, zehn Halbe Bier getrunken zu haben. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.