Pietro Lombardi lässt irre Liebes-Bombe platzen

Dass Oliver Pocher einmal sprachlos ist, damit hätten die Fans niemals gerechnet. Doch die Liebes-Bombe, die Pietro Lombardi jetzt im gemeinsamen Podcast platzen ließ, verschlug sogar dem sonst so eloquenten Comedian die Sprache ...
In „Die Pochers! Frisch recycelt“ plauderten Pietro Lombardi und Oliver Pocher eigentlich über mangelnde Loyalität und Authentizität in ihrem Umfeld. „Erwarte einfach gar nichts – du kriegst nichts zurück“, erklärte der Musiker. „Alle, denen ich geholfen haben, haben alles allein geschafft.“
„Ich liebe Laura noch“
Auch Pocher fand: „Du wirst nur enttäuscht werden.“ Das sei auch bei dann so, wenn Ex-Beziehungen „in Social Media erzählt wird, was ist – und du kennst die ganzen Geschichten dahinter und denkst, erzähl doch einfach bitte nicht diese Grütze“.
Bei ihm und Pietro sei das anders, so der Comedian weiter. „Wir reden einfach offen und ehrlich. Ich rede offen und ehrlich über das, was mit Amira ist.“ Lombardi, der sich im vergangenen August von Laura Maria Rypa getrennt hatte, pflichtete Pocher bei.
Und mehr noch: Denn plötzlich platzte es aus dem Sänger heraus: „Zum Beispiel: Ich sage offen und ehrlich, ich liebe Laura noch!“ Bei dieser Liebes-Beichte blieb sogar Pocher die Spucke weg. Nach sekundenlangem Schweigen brachte der schließlich ein „Okay ...“ hervor.
„Hatten nicht einmal was miteinander“
Und Pietro setzte nach: „Aber wir sind halt nicht mehr zusammen ...“ Pocher fragte nach: „Welche Liebe ist das jetzt genau?“ „Emotional“, erklärte Lombardi daraufhin, der daraufhin abwiegelte, und das Thema wechseln wollte.
Doch Pocher blieb hartnäckig: „Du hast gerade gesagt: ,Ich liebe Laura noch‘ – aus dem Nichts!“ Und Lombardi erläuterte: „Was ich sagen wollte: Wenn du mich jetzt fragen würdest: ‘Liebst du diese Frau noch?‘ Ja. Sind wir zusammen? Nein. Gehen wir in Urlaub zusammen? Ja.“
Doch: „Seit wir getrennt sind, hatten wir nicht einmal was miteinander“, unterstrich der Ex-„DSDS“-Sieger. Und Pocher? Der schmunzelte und erklärte: „Schade – wenn du sie noch liebst.“
Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben zwei Söhne miteinander, die im Jänner 2023 und August 2024 zur Welt kamen. Aus seiner Ehe mit Sarah Engels (33) hat der Sänger zudem noch Sohn Alessio (10).
