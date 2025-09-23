Vorteilswelt
Geschiedenen-WG

Pietro Lombardi ist bei Oliver Pocher eingezogen

Society International
23.09.2025 09:51
Pietro Lombardi und Oliver Pocher sind alte Bekannte – jetzt hilft der Comedian dem Sänger aus ...
Pietro Lombardi und Oliver Pocher sind alte Bekannte – jetzt hilft der Comedian dem Sänger aus der Patsche.(Bild: Rolf Vennenbernd / dpa / picturedesk.com)

Sänger Pietro Lombardi (33) hat nach der Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa vorerst Unterschlupf bei Comedian Oliver Pocher gefunden. Er habe im Keller seinen eigenen kleinen Bereich mit separatem Eingang und ein etwa 25 Quadratmeter großes Zimmer, schrieb Lombardi am Dienstag auf Instagram.

„Also WG würde ich das nicht nennen“, betonte er. „Wenn ich abends nach Hause komme, gehe ich nicht über Ollis Haustür, sondern direkt in mein Zimmer eben über diesen separaten Eingang.“ Ihm wäre es auch unangenehm, das private Familienleben von Pocher zu stören, wenn er jedes Mal durchs Haus laufen würde, sagte Lombardi.

„Gute Übergangslösung“ für den Sänger
Für den Moment sei die Unterkunft bei Pocher (47) für ihn eine gute Übergangslösung, so Lombardi. „Ich kann in Ruhe schauen, was die Zukunft bringt, ohne etwas überstürzt zu entscheiden, was ich später bereuen könnte.“

Lesen Sie auch:
Alles Aus! Nach drei Ehejahren mit zwei gemeinsamen Kindern gehen Rypa und Lombardi getrennte ...
Liebes-Aus!
Laura Rypa verkündet Trennung von Pietro Lombardi
17.08.2025

Pocher revanchierte sich mit dem Zimmerangebot bei Lombardi, nachdem der Sänger ihn und seine Familie nach der Flutkatastrophe 2021 bei sich untergebracht hatte. Dafür hatte Lombardi damals sein 400 Quadratmeter großes Haus in Köln gegen ein Hotelzimmer eingetauscht. Die Flut im Juli 2021 hatte das Pocher-Haus überflutet.

