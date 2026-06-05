Haus in Flammen: Vier Verletzte, Ursache geklärt

Vater und Sohn bei Rettung von Frau verletzt

Alles in allem seien 24 Bewohner ins Freie gebracht worden. Drei davon erlitten Verletzungen in Form einer Rauchgasvergiftung. Dabei handelte es sich um die Bewohnerin jener Wohnung, wo der Brand ausgebrochen war, und um einen 14-jährigen Jugendlichen sowie dessen Vater, die die Bewohnerin gerettet haben.