Fürs Aufstiegsduell verzichtet Torjäger auf Urlaub

Dass Allerheiligen und Eggendorf/Hartberg II Freitag (19, live auf krone.tv) im direkten Duell in der Landesliga um das zweite Aufstiegsticket kämpfen, ist spannender als jeder Krimi. Zwei Männer könnten eine Hauptrolle einnehmen. So, wie sie es die letzten Wochen getan haben. Die Torjäger vom Dienst!