Drei Kinder und zwei Erwachsene bei Crash verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 30-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten gegen 11.35 Uhr auf der L2129 in Purkersdorf, der aus Richtung Irenental kam, auf das Straßenbankett, stieß gegen einen Leitpflock und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr gerade eine 43-Jährige mit dem Pkw. Sie hatte drei Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren an Bord.