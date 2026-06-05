Drei Kinder und zwei Erwachsene bei Crash verletzt

Der schwere Unfall forderte fünf Verletzte: Ein 30-Jähriger kam am Donnerstag bei Purkersdorf (NÖ) mit seinem Buggy aufs Bankett und dann auf die Gegenfahrbahn, wo gerade der Pkw einer 43-Jährigen mit drei Kindern an Bord entgegenkam. Der Notarzthubschrauber musste anrücken.
Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 30-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten gegen 11.35 Uhr auf der L2129 in Purkersdorf, der aus Richtung Irenental kam, auf das Straßenbankett, stieß gegen einen Leitpflock und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr gerade eine 43-Jährige mit dem Pkw. Sie hatte drei Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren an Bord.
Sämtliche Fahrzeuginsassen verletzt
Der Buggy des 30-Jährigen kollidierte mit dem Pkw. Dabei erlitt der Lenker schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung mit dem Notarzthelikopter in die Universitätsklinik St. Pölten geflogen. Die 43-Jährige und die drei Kinder erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in das Krankenhaus Tulln gebracht.
Die Irenentalstraße musste für die Bergungs- und Aufräumarbeitenarbeiten sowie für die Unfallaufnahme rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.
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