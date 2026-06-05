Volles Panini-Album kostet ohne Tauschen 1500 €

Früher Redaktionsschluss

Das Heft enthält jedoch auch Spieler, die bei der WM fehlen werden. Der Grund dafür ist nach Panini-Angaben der frühe Redaktionsschluss. Da erst seit 1. Juni die Kader aller 48 Teilnehmerländer final feststehen, verspricht Panini aber ein „Update-Set“. Dieses soll dann während der Weltmeisterschaft erscheinen. Aus Österreich finden sich die 18 Konterfeis alle auch im ÖFB-Kader wieder. Für den einzigen „Nuller“ kann der Hersteller nichts: Offensivmann Christoph Baumgartner verletzte sich und muss bei der WM zuschauen.