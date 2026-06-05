Streiks in 20 weiteren Betrieben angekündigt

Das sei eine Warnung an die Arbeitgeber, dass man bereit ist, den Arbeitskampf weiter eskalieren zu lassen, sollte am 11. Juni kein Ergebnis zustande kommen, mit dem die Gewerkschafter leben können. Die Arbeitnehmerseite fordert bekanntlich ein Gehaltsplus von drei Prozent, die Arbeitgeber boten 0,5 Prozent und eine Einmalzahlung.

Seitens der Gewerkschaft sind weitere Arbeitsniederlegungen in bis zu 20 Firmen in Oberösterreich – von der Pharma- bis zur Lackindustrie – in der kommenden Woche angedroht.