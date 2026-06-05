„Nennt mein Enkel mich Opa, gibt es eine Klatsche“

Zuletzt gab es um Ihre Person einigen Wirbel – wegen eines Witzes in der ZDF-„heute-show“. Moderator Oliver Welke sagte dort im April sinngemäß: „Was hat 100 Beine und riecht nach Urin? Die erste Reihe im Howard-Carpendale-Konzert.“ Sie haben darauf verärgert reagiert und in einem Instagram-Video Welke öffentlich gefragt: „Sag mal, spinnst du?“ Sie haben ihm auch zu Recht vorgeworfen, sich über ältere Menschen und Ihr Publikum lustig zu machen. Hat er sich jemals ernsthaft entschuldigt?

Nein. Zuerst erklärte er, dass der Spruch im Rahmen eines Satire-Beitrags über KI und Pflegeroboter gefallen sei und bewusst als schlechter Witz gemeint war – völliger Blödsinn. Später hat er sich bemüht, etwas zu sagen, ohne Sorry zu sagen. Er ruderte zurück und gab zu, dass der Witz „doof und unnötig“ war. Ich antwortete: Wenn es einem so schwerfällt, Sorry zu sagen, dann lassen wir es dabei. Das wirklich Beschämende und Peinliche an der Geschichte sind also nicht nur diese seltsamen Ausreden, mit denen er versuchte, sich irgendwie wieder in ein rechtes Licht zu rücken, sondern, dass er nicht in der Lage war, Verantwortung für seine Worte zu übernehmen.