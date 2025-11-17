Vorteilswelt
Nach De-Armas-Trennung

Hat Tom Cruise ein Auge auf Sweeney geworfen?

Society International
17.11.2025 11:45
Sydney Sweeney sah bei den 16. Governors Awards wieder einmal hinreißend aus – das dürfte auch ...
Sydney Sweeney sah bei den 16. Governors Awards wieder einmal hinreißend aus – das dürfte auch Tom Cruise nicht entgangen sein.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Der frisch getrennte Tom Cruise (63) zeigte sich bei den 16. Governors Awards in Los Angeles auffällig verzaubert von Sydney Sweeney (28) – dem aktuell wohl heißesten Hollywoodstar überhaupt.

Ein vom „Variety“-Magazin veröffentlichtes Video zeigt die beiden lachend, strahlend, lange im Gespräch. Sydney im knallengen Glitzerkleid, platinblonde Monroe-Locken, funkelnde Ohrringe – ein Auftritt, der selbst die Mega-Stars zum Hinschauen bringt. Und Cruise? Konnte die Augen kaum abwenden.

Der „Mission: Impossible“-Hero und die „Euphoria“-Ikone – ein Bild wie pures Hollywood-Gold.

Auf dem roten Teppich präsentierte sich Sydney in einem glitzernden Kleid und üppigem Dekolleté.
Auf dem roten Teppich präsentierte sich Sydney in einem glitzernden Kleid und üppigem Dekolleté.(Bild: EPA/CAROLINE BREHMAN)

Während unklar bleibt, worüber sie genau sprachen, sah es eindeutig nach intensiver Chemie aus – und das, kurz nachdem Cruise wieder Single ist.

Ana de Armas machte Schluss – alles ging ihr zu schnell
Erst vor wenigen Wochen endete Cruises Beziehung zu Ana de Armas (37). Ein Insider zu „Us Weekly“: „Die Dinge entwickelten sich schnell und sie wurde ein wenig unwohl damit, wie schnell es voranging.“

Die Trennung sei laut Quelle „Anas Entscheidung“ gewesen. Trotz der starken Anziehung zwischen beiden: „Der ,Ballerina‘-Star trat auf die Bremse, mag [Tom] aber immer noch sehr. […] Sie haben eine unverkennbare Chemie.“ Man werde sehen, wie sich die Dinge in Zukunft entwickeln. 

Mit festem Griff, als wollte er ihn nie wieder loslassen, posierte Cruise mit seinem Ehrenoscar.
Große Gala-Nacht
Tom Cruise erhält endlich Oscar-Ehre in L.A.
17.11.2025
Kein Happy End
Darum hat Ana de Armas mit Cruise Schluss gemacht
31.10.2025
Liebes-Aus!
Tom Cruise und Ana de Armas haben sich getrennt
16.10.2025

Doch jetzt sorgt Cruise offenbar für neue Schlagzeilen – mit Sweeney an seiner Seite.

Cruise emotional
Auf der Bühne wurde der Superstar mit einem Ehrenoscar für sein Lebenswerk geehrt. In einer emotionalen Dankesrede sagte Cruise, dass er schon als kleines Kind alles dafür getan habe, eine Eintrittskarte fürs Kino zu bekommen. Filmemachen sei nicht nur sein Beruf – „das bin ich“, sagte der Schauspieler.

Hollywood-Star Tom Cruise hat bei der Governors Awards-Gala in Los Angeles einen Ehren-Oscar ...
Hollywood-Star Tom Cruise hat bei der Governors Awards-Gala in Los Angeles einen Ehren-Oscar bekommen.(Bild: AFP/MICHAEL TRAN)

Kino habe ihn um die ganze Welt geführt und ihm beigebracht, Unterschiede zu schätzen und zu respektieren. Im Kino würden Menschen gemeinsam lachen, fühlen, hoffen und träumen – „das ist die Kraft dieser Kunst“.

