„Völliger Blödsinn!“ F1-Pilot platzt der Kragen

Die Gerüchte rund um einen möglichen Rauswurf bei Cadillac bringen Valtteri Bottas auf die Palme. „Das ist völliger Blödsinn“, platzt dem finnischen Formel-1-Routinier der Kragen.
Vor dem legendären Monaco-Grand-Prix sorgen Spekulationen um die Zukunft von Valtteri Bottas für Aufsehen. Sein Cockpit bei Formel-1-Neuling Cadillac sei bereits nach fünf Saisonrennen in Gefahr, berichtete unter anderem „Sky Italia“.
„Das gehört zum Sport. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mit solchen Gerüchten konfrontiert werde“, meint der 36-Jährige. Jedoch sei es „ein bisschen schade, dass sich jemand einfach kompletten Blödsinn ausdenkt“.
„Das ist Teil des Ganzen“
Beim Kaffeetrinken habe er das erste Mal von den Gerüchten gehört „Ich habe darüber gelacht“, schildert Bottas vor dem Rennen in Monte-Carlo. „Das ist manchmal das Negative an diesem Sport. Manchmal starten die Leute einfach Gerüchte, um Dinge zu schreiben und sich Sachen auszudenken. Ich habe gelernt, dass das Teil des Ganzen ist. Es macht mir also nichts mehr aus.“
Unterstützung vom Team
Weder Bottas noch sein Teamkollege Sergio Perez konnten bislang Punkt für Cadillac erzielen. „Ich kenne meine Situation, das Team kennt meine Situation und sie unterstützen mich zu 100 Prozent“, so der Finne.
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