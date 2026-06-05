„Völliger Blödsinn!“ F1-Pilot platzt der Kragen

„Das ist Teil des Ganzen“

Beim Kaffeetrinken habe er das erste Mal von den Gerüchten gehört „Ich habe darüber gelacht“, schildert Bottas vor dem Rennen in Monte-Carlo. „Das ist manchmal das Negative an diesem Sport. Manchmal starten die Leute einfach Gerüchte, um Dinge zu schreiben und sich Sachen auszudenken. Ich habe gelernt, dass das Teil des Ganzen ist. Es macht mir also nichts mehr aus.“