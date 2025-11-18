Vorteilswelt
„Es ist Karma“

So fies reagierte Tom Cruise auf Kidmans Ehe-Aus

Society International
18.11.2025 10:48
Tom Cruise, der sich endlich seinen Ehren-Oscar abholen durfte, reagierte ziemlich fies auf die ...
Tom Cruise, der sich endlich seinen Ehren-Oscar abholen durfte, reagierte ziemlich fies auf die Trennung seiner Ex Nicole Kidman.(Bild: AFP/MICHAEL TRAN)

Tom Cruise soll sich jetzt zum ersten Mal über die Scheidung seiner Ex-Gattin Nicole Kidman mit Keith Urban geäußert haben. Und die Reaktion des Hollywoodstars fiel ziemlich böse aus ...

0 Kommentare

Wie ein Insider der „International Business Times“ steckte, habe Tom Cruise die Scheidung von Nicole Kidman, mit der er von 1990 bis 2001 verheiratet war, als „Karma“ empfunden.

„Er wurde als Bösewicht dargestellt“
Der Grund für diese Reaktion? Der immer noch nicht verdaute Ärger darüber, wie es ihm nach seinem Liebes-Aus von Kidman vor mehr als 20 Jahren ergangen ist. „Nach der Trennung von Tom und Nicole wurde er für alles verantwortlich gemacht und sie erntete das ganze Mitgefühl. Er wurde als der Bösewicht dargestellt ... das hat ihn jahrelang verfolgt“, weiß der Insider zu berichten.

Nicole Kidman und Tom Cruise waren bis 2001 verheiratet. Jetzt soll der Hollywoodstar Genugtuung ...
Nicole Kidman und Tom Cruise waren bis 2001 verheiratet. Jetzt soll der Hollywoodstar Genugtuung über das Ehe-Aus seiner Ex mit Keith Urban empfinden.(Bild: APA/AFP/JACK GUEZ)

Angefeuert seien die Negativ-Berichte auch vom Verhalten von Kidman gewesen, fuhr der Insider fort: „Tom war wirklich verletzt davon, wie Nicole mit der Trennung umgegangen ist. Sie ging ins Fernsehen, machte sich über seine Größe lustig und stilisierte sich selbst zum Opfer, während er schwieg und die Angriffe einsteckte.“

Cruise fühlt sich „in seiner Meinung bestätigt“
Cruise, der sich am Wochenende seinen Ehren-Oscar abholen durfte, fühle sich nun „bestätigt“, da seine Ex-Gattin auch von ihrem zweiten Ehemann Keith Urban getrennt habe. „Es ärgerte ihn, dass dieser Mann als heilige Figur dargestellt wurde, die sozusagen auf einem weißen Pferd angeritten kam und Nicole aus der höllischen Erinnerung an ihre Ehe rettete“, schilderte der Insider weiter.

Die Ehe von Keith Urban und Nicole Kidman ging in diesem Jahr in die Brüche.
Die Ehe von Keith Urban und Nicole Kidman ging in diesem Jahr in die Brüche.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Cruise verfolge die Scheidungs-News sehr aufmerksam, „und hat teilweise Mitleid mit ihr, weil er weiß, wie sehr sie leidet“, erklärte der Insider zudem.

„Gleichzeitig lobt er sich aber auch ein wenig selbst und sagt seinen Freunden und seiner Familie, dass das eben Karma sei, das hier seine Wirkung entfaltet“, so der Insider. „Unterm Strich: Er hielt sie von Anfang an für ein überbewertetes Paar, das offensichtlich sehr wenig gemeinsam hatte – und nun hat sich seine Meinung bestätigt.“

Tom Cruise und Nicole Kidman waren das Hollywood-Traumpaar der 90er-Jahre. Nach der Schock-Trennung im Jahr 2001 heiratete der Action-Star 2006 Katie Holmes. 2012 ließ sich das Paar scheiden, mit seiner Tochter Suri (19) soll Cruise seitdem ein zerrüttetes Verhältnis haben. 

