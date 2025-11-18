So fies reagierte Tom Cruise auf Kidmans Ehe-Aus

„Er wurde als Bösewicht dargestellt“

Der Grund für diese Reaktion? Der immer noch nicht verdaute Ärger darüber, wie es ihm nach seinem Liebes-Aus von Kidman vor mehr als 20 Jahren ergangen ist. „Nach der Trennung von Tom und Nicole wurde er für alles verantwortlich gemacht und sie erntete das ganze Mitgefühl. Er wurde als der Bösewicht dargestellt ... das hat ihn jahrelang verfolgt“, weiß der Insider zu berichten.