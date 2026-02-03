Warum Ethan Hawke „echt wütend“ auf Tom Cruise ist

Hawkes Einsatz blieb offenbar nicht unbemerkt, denn der Schauspieler ist für einen Oscar nominiert. „The Weight“ spielt 1933 in Oregon und erzählt die Geschichte des Witwers Samuel Murphy (Hawke), der von seiner Tochter getrennt wird und in ein brutales Arbeitslager kommt. Um seine Freiheit und die Chance auf ein Wiedersehen mit seinem Kind zu erlangen, lässt er sich auf eine gefährliche Mission ein: Er soll Gold durch unwegsames, gefährliches Gelände schmuggeln – unter der Aufsicht eines Aufsehers des Arbeitslagers.