Zwei Spaziergänger von vier Hunden angefallen

In Loipersdorf in der Oststeiermark wurden am Abend des Fronleichnamstags zwei Spaziergänger von insgesamt vier Hunden angefallen. Sie wurden durch mehrere Bisse verletzt.
Die beiden Spaziergänger aus dem Bezirk Graz-Umgebung – eine 43-jährige Frau und ihre 45-jähriger Lebensgefährte – waren in den Abendstunden im Thermenort im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld unterwegs. Die insgesamt vier Hunde – laut Polizei drei Rottweiler und ein Hirtenhund – befanden sich zunächst in einem Wohnhaus.
Als die Hundebesitzer im Alter von 55 und 65 Jahren gegen 20 Uhr von einer Feier nach Hause kamen, büxten die Tiere beim Öffnen der Eingangstür aus und liefen ins Freie. Sie rannten über eine Pferdekoppel und einen Maisacker und gelangten schließlich zu einer Landesstraße, wo sich das Spaziergänger-Paar befand.
Mehrere Bissverletzungen bei beiden Spaziergängern
Die Besitzer versuchten die Hunde noch durch Rufe zurückzuholen, diese ließen sich jedoch nicht aufhalten und griffen die Spaziergänger an. Die beiden Opfer wurden jeweils an den Beinen und Armen gebissen und unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurden sie von der Rettung ins LKH Fürstenfeld gebracht.
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