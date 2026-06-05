Zwei Spaziergänger von vier Hunden angefallen

Mehrere Bissverletzungen bei beiden Spaziergängern

Die Besitzer versuchten die Hunde noch durch Rufe zurückzuholen, diese ließen sich jedoch nicht aufhalten und griffen die Spaziergänger an. Die beiden Opfer wurden jeweils an den Beinen und Armen gebissen und unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurden sie von der Rettung ins LKH Fürstenfeld gebracht.