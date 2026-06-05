Mysteriöses Hämatom im Gesicht sorgt für Aufregung

Eine dem Palast nahestehende Quelle erklärte gegenüber der „Daily Mail“, dass kein Grund zur Sorge bestehe. Aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht wurden zwar keine exakten Details genannt, doch britische Medien berichten übereinstimmend, dass es sich bei dem Fleck um die sichtbare Folge einer völlig harmlosen, nicht ernsten „medizinischen Verfassung“ handele und nicht etwa um die Folge eines Sturzes, Unfalls oder Angriffs.