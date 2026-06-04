Trotz Strapazen „kein Spieler in Watte gepackt“

„Wir müssen schauen, wie wir die Zeitverschiebung wegstecken. Normal sagt man pro Stunde einen Tag.“ Der Jetlag macht Ralf Rangnick keine Sorgen. Denn Österreichs Team hebt schon heute, zwölf Tage vor dem WM-Auftakt gegen Jordanien, nach Los Angeles ab. Doch in den USA warten weit mehr Tücken: unterschiedliche Zeitzonen, Hitze, verschiedene Anpfiffzeiten, Reisestrapazen.