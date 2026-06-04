Ex-ÖFB-Boss spricht über ein mögliches Comeback

Von 2016 bis 2023 leitete Klaus Mitterdorfer den Kärntner Fußballverband (KFV) als Präsident. Dann gelang dem Althofener der große Aufstieg zum Boss des Österreichischen Fußball Bundes (ÖFB). Nur eineinhalb Jahre später trat der Jurist von seinem Amt zurück. Darum die berechtigte Frage: