Julia Hagen entfacht große Gefühle am Cello

Der große Applaus galt nicht zuletzt auch dem Orchester: Besonders hervorzuheben sind die kongenialen Dialoge zwischen der Flötistin Ildikó Deák und Julia Hagen. Auch Konzertmeister Tomasz Liebig sowie der Stimmführer der Violoncelli, Thomas-Michael Auner, überzeugten mit hervorragenden Solobeiträgen.