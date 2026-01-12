Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich

Zwei Auftritte, ein großes Glück! Bei den Golden Globes sorgten Hailee Steinfeld (29) und Wunmi Mosaku (39) für die emotionalsten Momente des Abends. Die Schauspielerinnen präsentierten auf dem roten Teppich stolz ihre Babybäuche – und verzauberten Fans wie Fotografen gleichermaßen.
Der Vampir-Horrorfilm „Blood & Sinners“ wurde in der Kategorie Cinematic & Box Office Achievement ausgezeichnet. Doch neben dem Preis standen vor allem zwei ganz besondere Rundungen im Fokus.
Für Hailee Steinfeld war es der erste Red-Carpet-Auftritt seit der Schwangerschaftsverkündung. In einem pfirsichfarbenen Prada-Kleid aus Seidenchiffon setzte sie ihren Babybauch perfekt in Szene. Das figurbetonte Design mit silberner Paillettenstickerei ließ keinen Zweifel: Hier wächst Nachwuchs!
Immer wieder legte die Schauspielerin schützend die Hände auf ihren Bauch – ein rührender Anblick. Erst im Dezember hatte Steinfeld bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind mit NFL-Star Josh Allen (29) erwartet.
Wunmi Mosaku überrascht mit zweiter Schwangerschaft
Für die nächste Überraschung sorgte „Blood & Sinner“-Kollegin Wunmi Mosaku. Die Schauspielerin nutzte den großen Auftritt, um ihre zweite Schwangerschaft öffentlich zu machen – und das mit einer starken Botschaft.
In einem leuchtend gelben Maßkleid von Matthew Reisman erklärte sie ihre Wahl mit emotionalen Worten: Gelb stehe in der Yoruba-Kultur für Mutterschaft und bedeute sinngemäß „Mutter ist golden“.
Später erklärte Mosaku, warum sie sich entschieden habe, ihren Babybauch nicht länger zu verstecken. Sie wolle einfach sie selbst sein, den Film feiern – und gleichzeitig das größte Geschenk ihres Lebens schützen. Mosaku ist bereits Mutter einer Tochter.
