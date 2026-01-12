Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Baby-Alarm bei Globes

Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich

Society International
12.01.2026 12:07

Zwei Auftritte, ein großes Glück! Bei den Golden Globes sorgten Hailee Steinfeld (29) und Wunmi Mosaku (39) für die emotionalsten Momente des Abends. Die Schauspielerinnen präsentierten auf dem roten Teppich stolz ihre Babybäuche – und verzauberten Fans wie Fotografen gleichermaßen.

0 Kommentare

Der Vampir-Horrorfilm „Blood & Sinners“ wurde in der Kategorie Cinematic & Box Office Achievement ausgezeichnet. Doch neben dem Preis standen vor allem zwei ganz besondere Rundungen im Fokus.

Für Hailee Steinfeld war es der erste Red-Carpet-Auftritt seit der Schwangerschaftsverkündung. In einem pfirsichfarbenen Prada-Kleid aus Seidenchiffon setzte sie ihren Babybauch perfekt in Szene. Das figurbetonte Design mit silberner Paillettenstickerei ließ keinen Zweifel: Hier wächst Nachwuchs!

Immer wieder legte die Schauspielerin schützend die Hände auf ihren Bauch – ein rührender Anblick. Erst im Dezember hatte Steinfeld bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind mit NFL-Star Josh Allen (29) erwartet. 

Hailee Steinfeld ist sichtlich stolz auf ihren Babybauch.
Hailee Steinfeld ist sichtlich stolz auf ihren Babybauch.(Bild: AFP/MICHAEL TRAN)

Wunmi Mosaku überrascht mit zweiter Schwangerschaft
Für die nächste Überraschung sorgte „Blood & Sinner“-Kollegin Wunmi Mosaku. Die Schauspielerin nutzte den großen Auftritt, um ihre zweite Schwangerschaft öffentlich zu machen – und das mit einer starken Botschaft.

Lesen Sie auch:
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
12.01.2026
Taylor schockt Globes
„Mit Diamanten besetzte Pofalte – das ist teuer!“
12.01.2026
Gewinner des Abends
Chalamet holt sich Golden Globe – und dankt Kylie!
12.01.2026

In einem leuchtend gelben Maßkleid von Matthew Reisman erklärte sie ihre Wahl mit emotionalen Worten: Gelb stehe in der Yoruba-Kultur für Mutterschaft und bedeute sinngemäß „Mutter ist golden“.

Wunmi Mosaku wollte ihre Schwangerschaft endlich öffentlich machen.
Wunmi Mosaku wollte ihre Schwangerschaft endlich öffentlich machen.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Später erklärte Mosaku, warum sie sich entschieden habe, ihren Babybauch nicht länger zu verstecken. Sie wolle einfach sie selbst sein, den Film feiern – und gleichzeitig das größte Geschenk ihres Lebens schützen. Mosaku ist bereits Mutter einer Tochter.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
146.498 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
143.090 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
107.585 mal gelesen
Mehr Society International
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Taylor schockt Globes
„Mit Diamanten besetzte Pofalte – das ist teuer!“
Berührendes Geständnis
Warum die Kult-„Nanny“ keine eigenen Kinder bekam
Wahres „Mean Girl“?
Amanda Seyfrieds Verlierer-Grimasse geht viral!
Promi-Tuschelthemen
Trump-Kritik und pikante Beichten bei den Globes
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf