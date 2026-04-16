Industriechemikalien bremsen Ozonschicht-Erholung

Im 1987 beschlossenen Montreal-Protokoll, einem Abkommen über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, sind diese Chemikalien ausgenommen. Auch wenn das Montreal-Protokoll weiterhin als einer der größten Erfolge der internationalen Umweltpolitik gilt, sollte es aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, fordert die EMPA. Dies könnte auch neue Regelungen zur Verminderung der Freisetzung der Industriechemikalien beinhalten.